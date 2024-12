Scuolalink.it - Graduatorie GPS docenti: i precari chiedono la riapertura straordinaria nel 2025

La gestione delleGPStorna al centro del dibattito scolastico. Icon forza unanel, temendo che le liste aggiornate nella primavera del 2024 non siano più sufficienti per affrontare le crescenti necessità del sistema scolastico italiano. La richiesta nasce da problematiche strutturali che rischiano di aggravarsi senza interventi tempestivi. Perché serve unaanticipata delle GPS nelLeprovinciali, uno strumento essenziale per la copertura delle cattedre vacanti, mostrano segni di inadeguatezza: Esaurimento delle: In molte province, soprattutto nelle materie STEM e nel primo ciclo di istruzione, le liste non bastano a coprire le esigenze.età crescente: Iche non riescono ad accedere alle GPS rischiano di restare esclusi dal mercato del lavoro fino al 2026, aumentando la loro instabilità.