Ilgiorno.it - Centri sociali e pro Pal insieme. Corteo unico a Sant’Ambrogio da Porta Venezia al Castello

Leggi su Ilgiorno.it

Unappuntamento per marciarecontro le guerre ed evitare di dividersi in due cortei paralleli e dai numeri dimezzati. Uniranno le forze gli organizzatori dell’iniziativa "Milano resiste" contro il ddl sicurezza e i giovani palestinesi d’Italia che ogni sabato da più di un anno sfilano per le vie della città per chiedere la fine del conflitto in Medioriente, che quindi si ritroveranno fianco a fianco nel pomeriggio del 7 dicembre. Stando a quanto risulta, i pro Pal parteciperanno alla manifestazione che partirà alle 15 dae che si concluderà in largo Cairoli, all’ombra delSforzesco: attese tra le 1.500 e le duemila persone in piazza. Sono ancora in corso le interlocuzioni con i funzionari della Questura per definire con esattezza il tragitto, che dovrà ovviamente tenere conto dell’evento più imnte di: la Prima della Scala.