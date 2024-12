Ilrestodelcarlino.it - Cassa integrazione non pagata da un anno: “Non riesco ad andare in pensione per tre mesi”

Reggio Emilia, 5 dicembre 2024 – “Da quasi unnonad avere il pagamento degli ultimi trediperin”. Il grido d’aiuto è di Mauro Malagoli, 61enne reggiano, che racconta la sua storia paradossale. Un calvario quello denunciato dall’ex dipendente del caseificio Boiardo, in località San Maurizio, che ha cessato l’attività nel marzo scorso. “Non so più cosa fare, ma ho imparato che non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto. Parliamo di 3.000 euro e quei soldi mi servono come l’aria per raggiungere la, che è ad un passo. E mi servono per non sprofondare: mantengo una sorella disoccupata con una disabilità al 60%, se la vita aveva un modo per bastonarmi devo dire che ci è riuscita alla grande”, spiega Mauro. Da quando l’azienda ha chiuso, è andato inspeciale,950 euro al mese.