Blauer | innovazione stile e alta qualità

è un marchio americano fondato nel 1936 a Boston da Louis, inizialmente questo brand dedicò la sua produzione a giacche in dotazione al corpo di polizia e quello dei vigili del fuoco americani, un’azienda capace nel produrre i propri capi di soddisfare le esigenze di performance, combinando funzionalità e resistenza alle condizioni più estreme e di emergenza. Negli annidivenne riconosciuto in tutti gli Stati Uniti non solo per le divise di polizia e vigili del fuoco, ma anche per il personale sanitario e le forze speciali di sicurezza diventando un brand rappresentativo del miglior workwear.Abbigliamento funzionale e tecnico in unoche strizzava un occhio al lifestyle sino a diventare quasi una seconda bandiera nazionale, ottenendo onorevoli riconoscimenti in tutto il paese, sarà la licenza acquisita da FGF Industry spa di Enzo Fusco a portare il marchio in Italia e nel mondo, sino a farlo diventare uno dei brand più richiesti da buyer e consumatori finali, l’avvento della licenza e della visione estetica di Enzo Fusco porteranno nuova linfa creativa al brand, dandogli una nuova identità distintiva, nuove collezioni che combinano funzionalità,, puntando sull’e la ricerca dei materiali, sino a diventare punto di riferimento per un elegantecasual e outdoor.