Ilrestodelcarlino.it - Usura ed estorsione, tre condanne. Tassi alle stelle e minacce di morte. Cade l’aggravante del metodo mafioso

edai danni di un’imprenditrice bolognese, condannati tutti gli imputati: i due cugini napoletani, Carlo Denza e Vincenzo Denza, alla pena di sei anni ciascuno, mentre Maria Principe (moglie di Vincenzo) a due anni con pena sospesa (solo per). Cadutadel. E la difesa annuncia: "Faremo appello". Si è concluso così il processo di primo grado davanti al collegio dei giudici del tribunale di Bologna, presieduto da Massimiliano Cenni. Accolte le richieste di pena della Procura, con il pm Augusto Borghini. Gli imputati sono assistiti dagli avvocati Matteo Murgo e Vincenzo Buonocunto. Tutto è partito da un’indagine dei carabinieri del 2020 denominata ‘Cinque per mille’. L’imprenditrice bolognese, con una attività nel settore immobiliare, aveva chiesto ai napoletani un prestito di 20mila euro, che poi sarebbe stata costretta a ripagare con un tasso di interesse al 76 per cento: ergo, sessantamila euro di interessi in meno di cinque anni (mille euro al mese) e quel debito che non calava mai.