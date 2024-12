Tpi.it - Una Giornata Particolare: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 dicembre

Una: ledi, 4Questa sera, mercoledì 42024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Una, il programma in cui Aldo Cazzullo accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in unacruciale di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la storia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Il 2 giugno 1946 è una data fondamentale nella storia d’Italia: per la prima volta gli italiani furono chiamati a votare attraverso un referendum istituzionale per decidere il futuro del Paese, scegliendo tra monarchia e repubblica. Aldo Cazzullo conduce una nuovadi Una, ricostruendo il giorno che segnò non solo la fine della monarchia, rappresentata dalla dinastia dei Savoia, ma anche l’inizio di una nuova era con la nascita della Repubblica Italiana.