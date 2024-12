Lanazione.it - Strage nazista di Civitella, primo importante indennizzo ai familiari di una delle vittime

in Valdichiana (Arezzo), 4 dicembre 2024 – "Dopo una lunghissima attesa, segnata da battute d'arresto e ostacoli di ogni sorta, nei giorni scorsi il ministero dell'Economia efinanze, sulla base del decreto 36/2022 voluto dal Governo Draghi, ha accreditato undi 800mila euro in favore dei discendenti di Metello Ricciarini, trucidato insieme ad altri 24 3 cittadini inermi nellanazifascista diin Val di Chiana del 29 giugno 1944", per il cui 80esimo anniversario "lo scorso 25 aprile si è recato in visita" nel comune dell'Aretino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella". 25 Aprile, Mattarella adella Chiana: l’omaggio alledellanazifascista Lo rende noto il senatore del Pd Dario Parrini che parla di un "risultato" della "battaglia di sensibilizzazione" in atto "da quasi due anni sul tema dei risarcimenti agli eredidi crimini nazifascisti".