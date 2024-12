Tvplay.it - Non solo Kvara, altra grana Napoli: problemi per De Laurentiis

Leggi su Tvplay.it

Ildeve gestire due grane. Ad avere un futuro tutto da scrivere sonotskhelia ed un altro top player della rosa.Primo posto solitario in campionato e seconda difesa meno battuta del torneo, con appena 9 gol subiti in 14 gare. Il, nonostante gli ottimi risultati fin qui conseguiti, non può comunque sorridere del tutto: a turbare i pensieri della dirigenza e di Antonio Conte sono infatti due questioni legate al mercato che, in assenza di sviluppi positivi, porteranno ad altrettanti dolorosi addii. Ad avere un futuro tutto da scrivere, in particolare, sono Khvichatskhelia ed un altro top player della rosa.Nonper De– TvPlay.it (LaPresse)Il georgiano, come noto, è coinvolto in una complicata trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.