Miracolo di Natale | si addormenta sui binari e il treno gli passa sopra Totalmente illeso

Un, non potrebbe essere definito diversamente quello che è successo alla stazione di Milano Bovisa, dove un uomo si èto suisenza riportare neanche un graffio dopo che unche gli èto.La “pennichella” suiI fatti si sono svolti la sera di ieri, 3 dicembre, verso le 22:10. Come riferito dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), il macchinista delpartito da Lodi e diretto a Bovisa ha attivato una frenata d’emergenza dopo aver visto un uomo disteso suidelproprio all’ultimo secondo.Il macchinista temeva di aver travolto e ucciso l’uomo e ha immediatamente chiamato i soccorsi, che però non hanno dovuto lavorare molto. L’uomo disteso suisamente, ne è infatti uscito, senza riportare neanche un graffio o un’escoriazione.