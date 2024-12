Biccy.it - Milly su Mariotto: “Se n’è andato in motorino”, poi svela che pensa di Bruganelli e Pellegrini

Carlucci ha rotto il silenzio su Guillermoche nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle se n’èdallo studio nel bel mezzo della trasmissione senza mai più farne ritorno.“È stato un fulmine a ciel sereno” – le parole dial settimanale Chi – “Che ti devo dire? Al principio abbiamoto a una mariottata teatrale: dopo che ha abbracciato Amanda, la sua compagna di giuria nelle prime edizioni, è sparito con lei. Io facevo cenni per sapere dove fosse finito, e, da dietro le quinte, mi dicevano: “Tranquilla, è in zona interviste con Amanda, tornerà”. E, invece, non si vedeva. Finché non mi hanno detto: “Ha preso ile se n’è”. Hoto: “Si sarà sentito male””.ha poi aggiunto:“Ma non so ancora perché l’abbia fatto, perché domenica ho riposato tutto il giorno, ho staccato tutto.