Ilrestodelcarlino.it - Macellaio si àmputa il dito: "Messinscena per i soldi". Giudice assolve l’imputata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 10 ottobre 2019 in un supermercato forlivese una cascata di urla di dolore invade i cameroni. Gli addetti del market accorrono a soccorrere un dipendente del reparto macelleria. Scorre il sangue. Il, 40enne marocchino da tempo residente nel centro di Forlì, s’è appena amputato il pollice della mano sinistra mentre tagliava un pezzo di carne. Amputazione netta. Ne nasce una querela. Una causa di lavoro. Sotto accusa, la legale rappresentante del supermarket, per lesioni personali colpose e per la violazione della legge 81 del 2008, ossia il ’Testo unico sulla sicurezza’, corpus normativo che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi delle mansioni. Per ilSerena Chimichi, invece, questa storia, nella sua cruda realtà, non sarebbe vera. Il tribunale ha infatti assolto con formula piena (il fatto non sussite), la datrice di lavoro, 54 anni, accogliendo in questo modo la tesi dell’avvocato Pier Giorgio Monti, difensore della donna.