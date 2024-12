Quifinanza.it - L’Ocse frena le stime di crescita dell’Italia, ma conferma il calo del debito pubblico

Leggi su Quifinanza.it

ha rivisto al ribasso lediper l’Italia, portandole allo 0,5% per il 2024 e allo 0,9% per il 2025. Sebbene ci siano Paesi con prospettive peggiori, come la Germania, il panorama economico nazionale appare in deterioramento: a settembreprevedeva unadel Pil dello 0,8% per quest’anno, mentre a fine ottobre l’Fmi l’ha ridotta allo 0,7%.Il contesto globale non offre segnali positivi: lamondiale è prevista al 3,2% nel 2024 e al 3,3% nei successivi due anni, come indicato nell’outlook pubblicato il 4 dicembre. Tuttavia, crescono i fattori di rischio legati alla congiuntura politica ed economica internazionale, tra cui i conflitti, in particolare quello in Medio Oriente, e il protezionismo, con le minacce di Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti.