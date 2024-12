Gqitalia.it - L'adidas Handball Spezial fa un cameo in Babygirl e solo per questo dovreste averne un paio

di Nicole Kidman e Harris Dickinson arriverà nei cinema a fine gennaio e tutti non vedono l'ora di assistere a un dramma ad alto tasso di sub-dom. Ma mentre il mondo attende impaziente, A24 ha placato la nostra sete (per ora) con cinque nuovissimi poster del film. Ognuno di essi è caratterizzato da un bagliore sexy e vaporoso. Ce n'è uno con un bicchiere di latte. Ce n'è uno con una cravatta. E c'è anche uno con le sneaker vintage di Samuel (interpretato da Dickinson). O, più precisamente, le.Introdotta per la prima volta nel '79, laera (avete indovinato) originariamente destinata ai giocatori professionisti di pallamano.