Ilfattoquotidiano.it - In Italia solo il 7% degli studenti ha ottime conoscenze di matematica. Grande divario tra Nord e Sud

Gli“migliori” disono al, mentre chi registra risultati inferiori si trova al Sud e nelle isole e il background socio economico e culturaleallievi e le attività prescolastiche legate allae alla lettura, hanno un impatto forte nei risultati conseguiti daglini. E gliche in quarta elementare hanno un apprendimento al livello avanzato die scienze, ovvero quelli che sono in grado di applicare la comprensione e lematematiche in una varietà di situazioni relativamente complesse e di spiegare il proprio ragionamento, sonoil 7%, sia a livello internazionale che anche in. È quanto emerge dall’indagine Timss, che coinvolge ogni quattro anni più di 60 nazioni in tutto il mondo e riguarda glidi quarta elementare e di terza media.