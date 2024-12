Movieplayer.it - Fiorello vince il premio internazionale Rose d'Or per la sua incredibile carriera da showman

Perarriva un grande riconoscimento da Londra: il celebreil Lifetime Archivement aid'Or Awards 2024. Nel corso dei suoi trent'anni diè stato conduttore, comico, presentatore, cantante e molto altro ancora. Una presenza immancabile e preziosa per la tv di oggi e di ieri. Ora, proprio quandosta per diventare nonno, e in un momento di pausa dalla tv (dopo i successi di Viva Rai 2), è stato premiato aid'Or Awards 2024 con l'autorevole Lifetime Archivement per la suain tv.premiato dall'EBU per la suada star nel mondo della tv Si tratta di un riconoscimentoe di tutto rispetto che loha .