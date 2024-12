Basket Eurolega 2024 25 | continua a sognare il Paris Basketball cadono Real Madrid e Fenerbahce

Leggi su Sportface.it

Serata ricca di gare in/25, che vedeva in programma le prime sei partite della tredicesima giornata.il momento magico delball, che infila la nona vittoria consecutiva (12 contando anche il campionato francese) e guarda tutti dall’alto in classifica. La formazione dell’ex Spurs Tiago Splitter ha regolato 93-81 il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado, dopo una partita dominata dall’inizio alla fine, in cui svettano i 22 punti del solito TJ Shorts. Fa rumore il tonfo del, che conferma il suo scarso periodo di forma in questi primi mesi di stagione e cade a sorpresa 80-78 in Francia, sul parquet dell’ASVEL. I blancos si sono fatti rimontare nel finale: sopra 78-73 a meno di 1? dalla sirena finale, Maledon (23 punti a fine partita) ha riaperto la contesa con una tripla, per poi riportare i suoi a un possesso di distanza.