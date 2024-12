Lanazione.it - Torna Me.Mo alla Sant'Anna, per incoraggiare i giovani nel percorso universitario

Pisa, 3 dicembre 2024 - È aperta fino a martedì 17 dicembre la selezione per la sesta edizione del progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale, il progetto di orientamento della Scuola Superioredi Pisa realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite uno specifico protocollo di intesa. Grazie un finanziamento con fondi PNRR (Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1, Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate") nell’ambito del progetto Merita – La Rete per il Talento, le nuova selezione, permette di ampliare il bacino di partecipanti da 360, come nelle edizioni precedenti, fino a un massimo di 600. Il progetto Me.Mo. prevede un programma di orientamento pensato per studentesse e per studenti del penultimo anno delle scuole superiori che dimostrano un ottimo rendimento scolastico e che provengono da contesti sociali ed economici di possibile fragilità, come l’essere figlie e figli di genitori non laureati.