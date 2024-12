Sport.quotidiano.net - Ternana, nel mirino la trasferta con la Pianese. Abate: "Ci attende una partita complicata"

Messa subito in archivio la netta vittoria col Milan Futuro, in casa rossoverde si è già concentrati sullacon la. A cominciare da Ignazio, il quale nel dopocoi rossoneri ha evidenziato i potenziali pericoli che si nascondono dietro all’impegno di sabato prossimo a Piancastagnaio. "Ciunamolto insidiosa – dice il tecnico – per il modo in cui gioca la, cioè a uomo in ogni zona del campo. Dovremo essere veramente bravi nel difendere e nel gestire la palla perché avremo unacomplicatissima. Ma alleno grandi giocatori e sono convinto che faremo una grandepure coi toscani". Nell’occasionesarà alle prese con problemi in difesa causati dalle assenze dello squalificato Capuano e dell’infortunato Tito, che domenica scorsa è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo a causa di uno stiramento alla coscia sinistra.