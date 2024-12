Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, Buongiorno difensore più forte del campionato. Su Bove…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Marcolin: Bove s’è accasciato a terra mentre in panchina litigavano col pubblico, s’è capito dal linguaggio del corpo da parte dei giocatori che Bove non stesse bene Lacrimini, Stendardo, Schwoch, Marcolin, Pulcini, Sabatini, Cucchi, Camolese e Diddi sono intervenuti a, trasmissione in onda su Kiss Kiss, per parlare della squadra azzurra e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Luca Lacrimini, ex calciatore del, ha raccontato un episodio simile a quello accaduto ad Edoardo Bove ai tempi in cui era un giocatore delle giovanili dell’Inter:“Nel 1996 giocavo nella primavera dell’Inter. Durante l’allenamento ci fu uno scontro di gioco fortuito molto duro: anticipai un mio compagno di testa e lui involontariamente, sullo slancio, mi prese alla tempia in maniera molto violenta.