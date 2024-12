Quotidiano.net - Netrais, punta a valore produzione a 35 milioni nel 2026

si candida a fare la sua parte nella rigenerazione urbana e dell'obsoleto patrimonio immobiliare italiano dove l'84,5% degli edifici sono costruiti prima del 1990, arretrati anche in termini di sostenibilità. Nel suo piano industriale 2025-2028 la societàa raggiungere nelildia oltre 35di euro (fino a 50stimati per il 2028). Nel piano anche un veicolo di cartolarizzazione a supporto delle operazioni immobiliari, che si affiancherà alla forme di finanziamento che si affiancherà a quelle esistenti permettendo l'ulteriore sviluppo. Nata nel 2020 a Roma da tre soci: Erika Giovaruscio (Ceo), Daniele Giovaruscio (Commercial Manager) e Cristiana Pagliaroli (Operation & Development Manager) in 4 anni ha riqualificato oltre 100 immobili, creando 300 unità abitative, con una crescita del fatturato tra il 2021 e il 2024 del +470% (da poco più di 3e 700mila euro a oltre 21e 400 mila) e una ancora più significativa della redditività: +900%, con un Ebitda 2024 pari a circa 1,9di euro rispetto ai 211mila del primo anno di attività.