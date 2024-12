Mostre, “The Art of James Cameron” al Museo del Cinema di Torino

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 dic. (askanews) – IlNazionale deldicelebra il genio creativo di, uno dei più grandi registi, sceneggiatori, produttori e innovatori contemporanei con la mostra “The Art of”, ideata dalla Cinémathèque française, Parigi in collaborazione con l’Avatar Alliance Foundation, visitabile dal 26 febbraio al 16 giugno 2025 Un viaggio attraverso sei decenni di espressione creativa di, con un’ampia selezione di opere rare e mai viste prima, tratte dall’archivio privato del celebre regista. Adattata alla particolare struttura verticale della Mole Antonelliana, questa esposizione unica nel suo genere mette in mostra il processo creativo che ha portato alla creazione di classici contemporanei come The Terminator, Aliens, Titanic e la serie di Avatar.