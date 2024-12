Quotidiano.net - Mascara glitterato, il must have del make-up per le feste natalizie

È ufficiale. Siamo ormai entrati nel pieno del tourbillon dei preparativi per ledi fine anno, con le loro luci scintillanti, i regali sotto l’albero e l’amore per gli strass e i glitter. E proprio in considerazione di ciò, un prodotto beauty destinato ad aggiungere un tocco di magia natalizia a ogni look e a diventare unanche per i mesi invernali è sicuramente ilglitter. Quando lo si mette Perfetto per chi desidera un po' di spirito festivo senza dover ricorrere a trucchi troppo complessi o elaborati, questoè l'alleato ideale per le occasioni in cui si vogliono fare gli auguri o scambiarsi i regali di Natale. Che si tratti di una serata danzante in un club, di un aperitivo tra amiche per lo scambio dei doni o di una cena aziendale da cui si arriva direttamente dall'ufficio, ilglitter è la scelta ideale se si vuole brillare in un attimo senza troppi sforzi e avere ciglia scintillanti degne di Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry e Zoë Kravitz, solo per citare alcune delle celebrities che amano sfoggiare sguardi scintillanti.