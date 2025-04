Iodonna.it - Dopo una vacanza a Rodi con le ultime due ladies, Max ha deciso di donare la Golden Rose a Valentina. Tiziana è tornata a casa in lacrime

Questa sera Massimiliano Di Pace, protagonista di TheBachelor, ha scelto la sua compagna per la vita. Su Real Time è andata in onda l’attesissima puntata finale del dating show condotto da Ascanio Pacelli, e il protagonista, conteso da, hadi regalare la. Ma come si è arrivati a questa scelta? Il trailer di “TheBachelor” su Real Time X Leggi anche › Uno scapolone per 16 “”: Ascanio Pacelli conduce l’atteso “TheBachelor” TheBachelor 2025, la finale su Real Timeaver conosciuto 16 agguerritissimepronte a conquistare il suo cuore, nel corso del programma Massimiliano Di Pace – consulente finanziario 60enne alla ricerca di una seconda chance in amore – ne ha via via eliminate 14.