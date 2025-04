The Couple screzi fra Ilary Blasi e il notaio | chi è Mariateresa Antonucci

Ilary Blasi al notaio Mariateresa Antonucci per mettere del pepe nella prima puntata di 'The Couple - Una vittoria per due'. Una prima puntata che di ritmo non ne ha avuto moltissimo, ma che comunque è stata resa un po' movimentata proprio dalle scaramucce fra Ilary Blasi e il notaio. Anzi, a senso unico visto che Mariateresa Antonucci non ha risposto alle frecciate della conduttrice. A dire il vero, Antonucci - la quale, al di là delle malelingue che sui social hanno ipotizzato non fosse una vera professionista, è realmente un notaio e ha il proprio studio a Roma nella zona di corso Francia - qualche errore l'ha commesso durante la puntata d'esordio del reality game di Canale 5. Questo, però, non autorizza la conduttrice a prendere in giro in diretta e pubblicamente una professionista che evidentemente conosce il mezzo televisivo e le sue dinamiche - compresi i tempi, che di certo non sono quelli della normale attività di un notaio.

