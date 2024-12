Nerdpool.it - Margot Robbie: “In Wolf of Wall Street ho accettato di girare la scena di nudo”

Leggi su Nerdpool.it

ripensa alla suadiintegrale in Theof. Durante la sua partecipazione al podcast Talking Pictures con Ben Mankiewicz di Turner Classic Movies, l’attrice ha riflettuto sulla sua partecipazione al film di Martin Scorsese del 2013 al fianco di Leonardo DiCaprio. Il ruolo di Naomi Lapaglia, moglie del Jordan Belfort di Di Caprio, ha segnato l’esordio cinematografico dellaquando era appena ventenne.Nel film, laha unadiintegrale, per la quale ha dichiarato di aver insistito anche quando Scorsese le ha offerto un’opzione alternativa. Ha ricordato che Scorsese le ha suggerito di coprirsi, dicendole: “Forse puoi indossare una vestaglia se non ti senti a tuo agio”. Tuttavia, lanon pensava che questo sarebbe stato fedele al personaggio: “Non è quello che farebbe in quella