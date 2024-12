Maiorca-Barcellona oggi in tv | programma orario e diretta Liga 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ile come vedere in tv, partita valida per la 19esima giornata della. Trasferta assolutamente da non sottovalutare per i blaugrana di Flick, che, dopo l’inaspettato KO casalingo contro il Las Palmas, devono subito ritrovare i tre punti per evitare di subire il sorpasso dal Real Madrid, che comunque ha ancora una partita in meno. La squadra di casa, fin qui, ha dimostrato di poter concorrere per posizioni molto importanti, tanto da occupare, attualmente, la sesta posizione, grazie anche alle ultime due vittorie contro Las Palmas e Valencia. Il fischio d’inizio è inalle 19:00 di martedì 3 dicembre.STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.