Temporeale.info - Fondi / Ordine di carcerazione per 52enne, reo di spaccio e detenzione di munizionamento

Leggi su Temporeale.info

– Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di(LT) hanno arrestato un uomo di 52 anni del luogo, già noto alle forze dell’, in esecuzione ad undiper l’espiazione della pena della reclusione per mesi 1 e 26 giorni, in regime didomiciliare, per i reati di .L'articolodiper, reo didiTemporeale Quotidiano.