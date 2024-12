Fondi di sviluppo e coesione | soddisfazione a Taranto e Lecce meno nei Comuni del Gargano Il patto da sei miliardi e mezzo di euro sottoscritto tra Regione Puglia e governo

Leggi su Noinotizie.it

La firma delditrafa arrivare nel territorio seidi. Una valanga di soldi da spendere bene per mettere a punto sistemi territoriali gravati in molti casi da carenze. In questi giorni vengono illustrati dai vari responsabili locali gli interventi prospettati nei rispettivi territori e la distribuzione delle somme avviene capillarmente secondo i progetti studiati dagli uffici regionali. Tra le varie zone ce n’è peraltro una, stando a foggiatoday.it, che ala livello di amministrazioni comunali vede le briciole: idel. Un solo progetto da cinque milioni difinanziato, palazzetto con piscina da utilizzare anche per la sanità a San Giovanni Rotondo. Peraltro in quella parte di territorio altri enti ottengono finanziamenti, vedi ad esempio Ferrovie del