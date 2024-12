Lanazione.it - Firenze, Gavinana dall'epoca romana a oggi tra tunnel e brigidini: il libro di Lorenzo Andreaggi

, 3 dicembre 2024 - L’anima disbarca sugli scaffali. È arrivato nelle librerie (e sui maggior book store online) ildi, il cantastorie di quel lembo d’Oltrarno nel Quartiere 3: ‘Quanti moccoli in Paradiso - La grande storia del contado fiorentino del Bandino tra sacro e profano’ (Udom, 470 pagine, 27 euro) già presentato lo scorso 22 novembre nella Sala paradiso della Villa del Bandino, a breve verrà presentato pure in Consiglio regionale: autore della premessa, il presidente della Giunta Eugenio Giani, mentre la presentazione è di Luciano Artusi., attore fiorentino, cantante fiorentino – è considerato l’erede di Narciso Parigi – e daanche storico fiorentino? "Nel 2017 Narciso Parigi mi ha passato il testimone come cantante del repertorio fiorentino e facendo il disco insieme a lui, 'Italia, America e ritorno', sotto la sua direzione artistica, è partito il tutto.