Fabriano alla grande, Jesi inciampa con Roma

Se la giocano tutte, ma stavolta gioisce soltanto la squadra che sembrava più in difficoltà, la Ristopro. Domenica con una vittoria e due sconfitte per le anconetane della serie B maschile con un successo e un ko nella Nazionale (bene, male la General Contractor) e la beffa subita dall’unica anconetana di B Interregionale, la Goldengas Senigallia, che ha pagato rotazioni davvero troppo corte a Teramo accarezzando il successo per cinquanta minuti, ma venendo beffata dopo due overtime. Bene la Ristopro, si diceva,quale ha fatto bene il ritorno davanti al pubblico amico di Cerreto d’Esi: non è stata una passeggiata contro il Ravenna del pesarese Gabrielli ma lo si sapeva, tuttaviafine i due punti sono arrivati (83-77, dopo il decisivo break nel terzo periodo) e sono vitali in chiave play-in, riportando inoltre il bilancio fabrianese in parità dopo quattordici giornate: sette vittorie e sette sconfitte.