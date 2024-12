Quotidiano.net - Dopo l’addio di Tavares, il disgelo con il governo. Urso: il tavolo sarà decisivo. Ma Elkann diserta l’Aula

Roma, 4 dicembre 2024 – Ilriapre il canale di dialogo con i vertici di Stellantis e mette in pista un primo intervento a sostegno dell’automotive da inserire nella manovra. L’obiettivo non è quello di prevedere più incentivi ai consumatori ma alle aziende della lunga filiera della componentistica, dai motori alle marmitte, dai bulloni alle cinture. In ballo 400 milioni di euro. Misure circoscritte, le risorse sono poche. Ma sarebbero un segnale, nel percorso di ripresa della comunicazione con la multinazionalele dimissioni dell’ad Carlos. In questa direzione vanno le parole del Ministro Adolfosui possibili esiti delconvocato per il 17 a via Vittorio Veneto: “Credo che quelpossa davvero segnare una nuova svolta rispetto a quello che è accaduto in questi anni in Italia e in Europa, e indicare al Paese la strada giusta per sostenere lavoro e industria”.