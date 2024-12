Quotidiano.net - Colosseo, numeri record per i biglietti venduti

Bilancio molto positivo e decisamente in crescita rispetto all'anno precedente per il Parco archeologico del: i dati fino al 30 ottobre evidenziano un incremento significativo nelle vendite dei, con valori già superiori a quelli registrati nel 2023 e più alti rispetto agli oltre 12 milioni (12.298.254) dell'intero anno passato. A distanza di 8 mesi dall'avvio della nuova gestione della bigliettazione del Parco archeologico delemerge inoltre una riduzione del secondary ticketing ed è da registrare il dato che riguarda la vendita deisul canale dedicato agli operatori turistici: la quota riservata ai partner del Parco archeologico delè pari al 35%, ma ad oggi risulta utilizzata solo per il 27%, con il conseguente trasferimento deiinal canale destinato ai consumatori diretti che riescono, con maggiore agio rispetto all'anno scorso, a trovare disponibilità dianche all'ultimo momento.