"Cbf ko, i dettagli hanno fatto la differenza"

"Ilanei finali di terzo e quarto set". In poche parole Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, sintetizza la sconfitta 3-1 con Costa Volpino delle maceratesi alle quali sembra che manchi qualcosa per fare il salto di qualità. "Nel primo set – aggiunge – siamo stati bravi a metà, ci mancano gli spunti che ti fanno chiudere la partita. Siamo stati molto meno precisi noi in queste situazioni, che in genere facciamo discretamente bene: stavoltafunzionato male. Sarà compito nostro di tornare in palestra a lavorare per sistemare queste cose, con l’obiettivo di tenere l’attenzione alta fino alla fine, perché è stato quello chelastasera". Ecco l’analisi della schiacciatrice Alessia Fiesoli: "Siamo molto dispiaciute, avevamo in mano i set ma alla fine del terzo e del quarto abbiamo commesso imprecisioni e ci siamo disunite, lasciandoci scappare di mano la partita.