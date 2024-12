Ilrestodelcarlino.it - Barriere, ok al piano per eliminarle

Nell’ultimo Consiglio comunale, all’unanimità, è stato approvato il Peba,eliminazionearchitettoniche. Redatto dall’architetto Antonio Migliorisi con il supporto dell’Urbanistica, della responsabile ingegner Patrizia Meo e la collaborazione degli uffici comunali, è uno strumento di pianificazione, per individuare gli interventi necessari a eliminare learchitettoniche in edifici e spazi pubblici. Lo scopo è favorire l’accessibilità e migliorare la fruibilità del patrimonio comunale per tutti i cittadini, con particolare riferimento alle persone con disabilità e con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Ilanalizza la situazione a Tolentino e indica dove e come intervenire secondo una mappatura della città. L’amministrazione Sclavi nel 2023 aveva partecipato a un avviso della Regione, ottenendo un contributo cui aveva aggiunto fondi comunali per la progettazione e redazione del Peba; aveva dato anche avvio a un percorso di partecipazione con la popolazione e i portatori di interesse, per raccogliere segnalazioni e/o suggerimenti, tramite un questionario in forma anonima distribuito con il coinvolgimento dei comitati di quartieri e contrade.