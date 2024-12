Ilfattoquotidiano.it - Arrestate 3 persone per il rogo mortale nel negozio cinese di Milano: “Appiccarono l’incendio per un debito di 40mila euro”

Due cinesi e un olandese sono stati arrestati per ilin un magazzino di via Cantoni a, dove morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni. I due connazionali delle vittime sono ritenuti i mandanti e sono stati arrestati nel capoluogo lombardo. Il movente sarebbe undiche il proprietario avrebbe contratto nei confronti di uno dei due accusati. La terza persona è sospettato di essere colui che ha materialmente appiccato le fiamme: si tratta di un olandese di origine nordafricana, bloccato nei Paesi Bassi in virtù di un mandato di arrestopeo. Le accuse nei loro confronti sono di omicidio volontario plurimo, incendio e tentata estorsione.doloso risale allo scorso 12 settembre e le vittime – Dong Yan, di 17 anni, la sorella Liw Yan, di 18, e un amico, Pan An, di 24 – morirono dentro il capannone di ‘Li Junjun’ mentre dormivano, da ospiti, nella struttura alla periferia di