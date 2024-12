Ilfattoquotidiano.it - “A Tavares 100 milioni di euro di buonuscita”: l’indignazione per il (possibile) maxi-bonus all’ex ad di Stellantis e perché può arrivare

È una possibilità, non ancora una certezza, ma già crea indignazione l’eventualità che la liquidazione di Carlosraggiunga una cifra stratosferica: 100di. Le carte sulladell’ex amministratore delegato diverranno scoperte ad aprile, quando verrà presentato il bilancio del gruppo franco-italiano che raggruppa 14 marchi dell’auto. Ma la voce – iniziata a circolare tra i sindacati francesi – sta già creando una sconquasso. Come èche un manager se ne vada – le parole di John Elkann di lunedì sera lasciano intendere che sia stato allontanato – con in tasca un assegno virtuale a cinque zeri, nonostante le eredità lasciate e i cattivi risultati del suo ultimo anno?“Spero che il Consiglio di amministrazione e chi ha delle responsabilità intervenga per impedire che ora al danno si aggiunga la beffa di un accompagnamento all’uscita di centinaia didi, che andrebbero invece investiti nell’azienda, a partire dagli stabilimenti italiani, nella ricerca e sviluppo e nelle lavoratrici e lavoratori che, ricordo, sono già a casa in cassa integrazione e forse riprenderanno a lavorare a gennaio”, ha tuonato il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma poco dopo l’annuncio della separazione sottolineando come al sindacato fossero “già chiare le proporzioni del fallimento industriale e occupazionale dell’amministratore delegato”, ai quali “si sta aggiungendo quello finanziario”.