Zeudi De Palma, conoscete l'ex Miss Italia oggi al Grande Fratello? Tutto su di lei!

De, exe modella, prosegue con successo la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Scopriamo di seguitociò che la riguarda!Leggi anche: Ilè un flop totale e il povero Signorini corre ai ripari: 4 “nuovi” concorrenti, ecco chi sonoCome tutte le exDeè di una bellezza sorprendente. Originaria di Napoli, ha vissuto nel quartiere di Scampia con la sua mamma, Maria Rosaria. Il padre della ragazza, Pasquale, aveva abbandonato la famiglia quando lei aveva due anni. Grazie alla madre che si è rimboccata le maniche,e i suoi due fratelli ha potuto vivere un’infanzia serena. Cosa altro sappiamo sulreginetta di bellezza? Eccosulla sua vita, sia professionale sia privata! View this post on InstagramA post shared byDi(@di)EtàDeha 22 anni: è nata a Napoli il 2 novembre 2002, sotto il segno zodiacale dello ScorpioneFidanzato diDePer il momentoDepare essere single, per cui non ha un fidanzato accanto a sé.