Nerdpool.it - Venom: The Last Dance – Una scena eliminata rivela la scioccante e deludente identità del simbionte di Pat Mulligan

Leggi su Nerdpool.it

Non è una novità che film come: Let There Be Carnage non abbiano avuto la sceneggiatura più solida nel mondo dei cinecomics eppure,: The, non ha saputo imparare dagli errori dei precedenti e ha continuato sulla stessa strada. I buchi nella trama non sono difficili da trovare; ad esempio, perché dopo aver fatto del suo meglio per evitare di trasformarsi,dovrebbe farlo solo per un ballo con la signora Chen? (con il risultato che lo Xenofago li ha quasi uccisi e portato alla cattura di Eddie).Tuttavia, i fan si sono subito soffermati sul fatto che il trequel ha stabilito come ildel detective Patlo abbia abbandonato dopo il suo scontro cone Carnage nel film precedente. Dato che il poliziotto si è legato a un altro alieno prima di essere ucciso, questo significa sicuramente che Toxin è ancora in circolazione, giusto? Forse no.