Si aggrava la guerra civile in Siria e Israele ne approfitta per lanciare nuovi attacchi a Gaza e in Libano scatenando l’ira di Biden

Da un lato, le bombe diche continuano a cadere sulla Striscia die, malgrado la tregua, anche sul; dall’altro, la spaventosadivampata all’improvviso in, con i ribelli jihadisti che stanno travolgendo l’esercito regolare del dittatore Bashar al-Assad. Con il passare dei mesi, la situazione in Medio Oriente sembra peggiorare, mettendo a dura prova i fragili equilibri regionali. Al momento, l’attenzione del mondo si concentra sulla, dove l’offensiva del movimento radicale Hayat Tahrir al-Sham (Hts), un tempo affiliato ad al-Qaeda, appare inarrestabile. Le forze jihadiste hanno conquistato Aleppo, la seconda città del Paese, e ora si apprestano a marciare sulla capitale, Damasco.Questa avanzata sta travolgendo le forze armatene al punto da spingere Assad a compiere una visita lampo a Mosca per incontrare il suo alleato Vladimir Putin e chiedere “aiuto”.