Inter-news.it - Perin: «Prima di giocare abbiamo avuto rassicurazioni su Bove»

Mattiaè stato protagonista assoluto di Lecce-Juventus parando e sfiorando il clean sheet. Il giocatore ha parlato su Dazn dei momenti precedenti al match in riferimento alla situazione di Edoardo.NOTIZIE – Verso le 18.20 Edoardohaun malore nel corso della partita tra Fiorentina e Inter. Il centrocampista, a gioco fermo, si è accasciato a terra e non si è ripreso in maniera svelta. I giocatori delle due squadre hanno aiutato per evitare l’indicibile e hanno fatto tutto ciò che era nelle loro capacità.è finito in ambulanza, le notizie sulle sue condizioni adesso sono rassicuranti. Mattiae la Juventus hanno disputato poco dopo la partita contro il Lecce. C’era preoccupazione, il pensiero era al calciatore della Fiorentina ma le novità arrivate dall’ospedale Careggi hanno permesso di andare avanti.