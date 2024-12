Lanazione.it - Oro, ennesimo colpo nella notte: camion intraversati, un caterpillar per sfondare l’ingresso

Arezzo, 2 dicembre 2024 –al mondo dell’oro. In azione,, una banda ben organizzata che è riuscita a mettere a segno ilalla Cromo Catene, azienda Castelnuovo di Subbiano, in via Righi. Un piano organizzato nei minimi dettagli. Mezzi pesanti per bloccare le steade di accesso e unper. Erano le 3,40 quando è scattato l’allarme. Poco prima i ladri, al momento si parla di sette persone, avevano chiuso la strada di ingresso e di uscita dall'area industriale con due. Con unpoi hanno sfondato il cancello interno. Una volta dentro hanno fatto razzia del metallo prezioso trovato sui banconi, sugli scaffali e sui cassetti, ma non avrebbero messo mano alle casseforti, con cui hanno riempito un furgoncino dell'impresa.