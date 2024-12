Dilei.it - Massimo Lopez investito da un pirata della strada: come sta

Momenti di paura per: l’attore e personaggio televisivo è statoda un motociclista a Roma, nei pressi del quartiere Flaminio, dopo essere andato in scena al Teatro Olimpico. Un incidente che ha portato l’attore in ospedale per le ferite riportate. Ecco quali sono le sue condizioni.a RomaUn brutto venerdì sera per. Nella serata del 29 novembre, dopo essere uscito dal Teatro Olimpico, dove aveva appena concluso la rappresentazione dello spettacolo Dove eravamo rimasti accanto al collega Tullio Solenghi, l’attore è stato travolto da unin sella a una moto.La dinamica dell’incidente, avvenuto nei pressi di piazza Gentile da Fabriano, è ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista, procedendo ad alta velocità, potrebbe aver perso il controllo suo del veicolo, finendo per investire, che stava camminando con alcuni amici.