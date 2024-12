Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Capello impalpabile. Illanes una delle poche note positive

Leggi su Sport.quotidiano.net

BLEVE 5,5. Compie qualche paratasue ma sul primo gol non è esente da colpe. OLIANA 5. Scivola sul cross di Ghiglione rendendo facile il raddoppio a Sansone. Nel finale perde il duello con Simy che costa il 4 a 1.6. Non si fa coinvolgere dalla giornata negativa della squadra facendo il suo. IMPERIALE 6. Anche lui tra i meno colpevoli della deriva azzurra. ZANON 5,5. In evidente difficoltà sulla fascia destra. Il raddoppio nasce da una sua palla persa a centrocampo. Dal 46’ BOUAH 6. Entra due volte pericolosamente in area. ZUELLI 5. In mezzo al campo è sovrastato dagli avversari. Poco preciso anche nella gestione del pallone. SCHIAVI 6. Un primo tempo non eccelso ma con a favore alcune buone giocate ed il rigore trasformato. Esce per infortunio. Dal 46’ CAPEZZI 5.