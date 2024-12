Zonawrestling.net - JR: “Dustin vs Cody è il miglior match che ho commentato in AEW”

Se c’è una voce ufficiale del wrestling, che tutti i fan riconoscono all’istante, non può che essere Jim Ross. Con più di 40 anni di carriera dietro al microfono, JR ha saputo raccontare alcuni deipiù iconici della storia del wrestling. E dopo aver fatto le fortune della WWE, nel 2019 ha sposato la causa della AEW, unendosi alla compagnia fin dal primo PPV e arricchendo il suo catalogo con moltissimi altri incontri di prima fascia. Ma quale di questi è il suo preferito?Il. è uno dei primiRipercorrendo nel suo podcast Grillin’ Jr alcuni dei suoi incontri preferiti, tra tutti quelli che ha avuto la fortuna e l’onore di commentare, Jim Ross si è soffermato poi solo sulla sua attuale parentesi in AEW. E ha indicato come suopreferito un incontro che ha, di fatto, segnato la traiettoria verso l’altro della compagnia nel primo Double or Nothing, nel 2019: l’incontro traRhodes.