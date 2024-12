Sport.quotidiano.net - Il Cannara mette la freccia. Piegata la Pietralunghese

Leggi su Sport.quotidiano.net

(4-3-3): Stefanelli; Cardoni, Ricci, T. Baglioni, Bolletta (7’ st Zanchi); Montero (46’ st Frustini), Camilletti, Roselli: Della Vedova (41’ st Petterini), Coccia, Schvindt. A disp.: Liotti, F. Baglioni, Bastianini, Zaccheo, Ismaijli, Luparini. All.: Ortolani.(4-3-1-2): Nappo; Oliva (19’ st Met Hasani), Sedran, Eramo, Lilli (36’ st Simoncini); Convito (1’ st Francioni), Capezzuto, Marietti (19’ st Locchi); Duranti; Rossi, Mangiaratti (30’ st Brunella). A disp.: Magalotti, Aquilini, Sfasciabasti. All.: Pierotti. Arbitro: Fanelli di Perugia (Alessandra Alessi e Bicaroni di Foligno). Marcatori: 30’ Montero, 35’ pt Della Vedova Note: spettatori 200. Ammoniti: Montero, Camilletti, il tecnico Ortolani, Stefanelli, Cardoni. Anche senza tre argentini più Vitaloni, ilnon conosce, centra la settima vittoria nelle ultime 8, undicesimo risultato utile di fila e aggancia Narnese e Sansepolcro in vetta al campionato di Eccellenza dopo 13 giornate.