Ilfattoquotidiano.it - “Gianluigi Buffon è dispiaciuto? Ci mancherebbe. Non c’è nulla in quel libro che io non sappia già”: Alena Seredova senza freni a Verissimo

? Ci“. A dirlo è, modella e attrice, che aha commentato il capitolo a lei dedicato nelscritto dal suo ex marito, Gianlugi, con cui è stata legata sentimentalmente per quasi dieci anni.Un matrimonio,lo tra la modella e l’ex portiere, che è terminato a causa del tradimento di lui con la giornalista Ilaria D’Amico, con cui poi si è sposato lo scorso settembre a Forte dei Marmi. È l’ex calciatore, però, a parlare di quanto è successo con, dedicando alla vicenda un capitolo del suo ultimo, Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, dove affronta il rapporto con la sua ex moglie. Toffanin chiede adse lo avesse letto, ma l’attrice nega, dicendo di non averne bisogno. “Mi aspettavo questa domanda. Cosa può esserci scritto che io non so? Sono stata al fianco dil’uomo per dieci anni.