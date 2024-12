Lanazione.it - Case nel mirino dei malviventi. “Ladri con la fiamma ossidrica ripresi dalle telecamere interne”

Siena, 2 dicembre 2024 – Furti, è un assalto. Segnalazioni continue dei cittadini che mettono in guardia amici e parenti. Sono avvenuti ieri colpi a Tegoia, tanti anche quelli in Val d’Orcia. Tutti nelle abitazioni, questo suscita apprensione nelle famiglie. “Massimo impegno e coordinamento tra Comune e forze dell’ordine ma anche massima collaborazione da parte dei cittadini. Per questo qualsiasi movimento insolito, situazioni sospette che vengono notate dai cittadini, l’invito è chiamare immediatamente il 112 e avvertire le forze di polizia”, interviene il sindaco di San Quirico Marco Bartoli, in seguito alla serie di colpi negli appartamenti degli ultimi giorni. “I carabinieri hanno intensificato i controlli e i passaggi per le vie, lavorano incessantemente, aumenteranno anche quelli della polizia municipale”, annuncia rin graziando le forze dell’ordine per “l’impegno profuso per gestire la particolare situazione che crea disagio e insicurezza”.