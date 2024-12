Inter-news.it - Bove, la visita di Gravina: «Fiorentina-Inter ha dimostrato la forza del calcio!»

Gabrielerilascia alcune dichiarazioni dopo aver fattoad Edoardo. Il Presidente della FIGC si dice soddisfatto del messaggio lanciato nel corso di.SEGNALE IMPORTANTE – Gabrielecettato dai giornalisti all’uscita dall’ospedale Careggi di Firenze, dichiara su Edoardo: «Il ragazzo sta bene, c’è stata molta paura. Ha avuto molto piacere di rivedere i suoi compagni e i suoi amici. Si informa sulle partite, quindi vuol dire che sta già bene ed è già proiettato alla partita di questa sera. Abbiamo scambiato alcune battute nostre, l’ho trovato bene. Chiedeva come fare a guardare la Roma, non sappiamo come. Questo è un segno molto positivo».commenta il malore diall’indomani diVICINANZA – Gabrieleprosegue: «Mi faceva piacere portare la vicinanza di tutto il mondo del, che ha vissuto momenti di grande paura e commozione di fronte alla scena che tutti abbiamo avuto modo di vivere ieri sera.