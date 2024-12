Ilfoglio.it - All’Europa a corto di innovazione, non all’America, serve Elon Musk

Dopo aver trasformato il settore automobilistico con il suo talento, il genio della Bay Area ha provato a fare lo stesso a Washington”, scrive Janan Ganesh del Financial Times. “Aveva un record di sostegno a un partito politico diverso da quello del presidente che lo aveva nominato. Ma non importa. Se lo stato potesse adottare i metodi efficienti di questo industriale d’avanguardia, tutti avrebbero vinto. Alla fine, Robert McNamara, l’uomo della Ford diventato capo del Pentagono durante la guerra del Vietnam, è stato un tragico fallimento nel governo. Il suo nome è ancora sinonimo di applicazione errata della fredda ragione al caos della vita pubblica.Musk, nella sua ricerca di razionalizzazione dello stato, farà molto meglio? E’ l’Europa che deve sperarlo, non l’America. Un continente che è esausto di idee e fiducia ha bisogno di un modello di riforma da emulare.