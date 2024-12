Biccy.it - Volto Rai aggiorna su Mariotto: cosa ha fatto dopo l’abbandono a Ballando

Nella seconda metà dell’ultima puntata diCon le Stelle, subitol’esibizione di Amanda Lear come ballerina per una notte, Guillermoha lasciato lo studio, nonostante Selvaggia Lucarelli abbia cercato di fermarlo. Molti utenti sui social si sono chiesti che fine abbiail quinto giudice del programma di Milly Carlucci e adesso grazie ad unRai sappiamoè accadutola fine della puntata.Ma non possiamo andare a dormire senza sapere di.Qui ad aspettare..#conlestelle— Cristina Rossi (@Crirossi12) December 1, 2024Disi sa qual? Dove è finito?#ConLeStelle— FA (@Floaq) December 1, 2024UnRaisulla sparizione didallo studio diCon le Stelle: “Ecco dov’era”.Grazie ad un video pubblicato sul profilo Instagram diCon le Stelle abbiamo scoperto che Guillermo (con il cappotto in mano)essere uscito dallo studio del programma, ha raggiunto Amanda Lear e i ballerini dietro le quinte dell’Auditorium del Foro Italico.